500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu. Bölgede oturmayan kuraya katılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı.



Kurum'un paylaştığı videoya göre; projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek. Projede; şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak. İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak.



Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor. İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, beldedeki projeler için proje belgesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.



FİYATLAR DA AÇIKLANDI



Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak konutların piyasası yine İstanbul'da farklı, Anadolu'da farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2 +1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.