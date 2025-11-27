500 bin konut projesine 5 milyondan fazla başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başvuruları başlayan TOKİ 500 bin konut projesine 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, hükümetin imar uygulamalarını eleştiren dövizleri gösterdi.

Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının özel bütçe, bütçe, kesin hesap, Sayıştay raporu, Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.