500 bin konut projesine 8 milyondan fazla başvuru yapıldı. İlk kura 29 Aralık'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da gerçekleştirdiği program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”ne milyon 840 bin kişinin başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

İllere göre dağılımda İstanbul'un ilk sırada yer aldığını, onu Ankara ve İzmir'in takip ettiğini bildirdi.

Bakan Kurum konuşmasın “ Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.” ifadelerini kullandı.

İLK KURA 29 ARALIK'TA

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için ilk kuraların 29 Aralık’ta çekileceğini belirten Kurum, “TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutun yapıldığını hatırlatarak, yeni projelerin de en kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.”