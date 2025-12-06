500 bin konutta başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı, ilk kura 29 Aralık'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başvuruları başlayan TOKİ 500 bin konut projesine 5 milyon 440 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

"Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi" ifadelerini kullanan Bakan Kurum İlk kuraların 29 Aralık’ta çekileceğini ve evlerin yapımına da hızlı bir şekilde başlayacaklarını açıkladı.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.