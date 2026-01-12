500 bin konutun kura çekimi Gümüşhane'de yapıldı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutların kura çekimiyle devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de programa katılarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların heycanını paylaştı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, Türk toplumunda ev sahibi olmanın dünyaya ilişkin en önemli beklentilerden birisi olduğunu söyledi. Baruş "Devlet vatandaşı için çalışır ve vatandaşı bir sıkıntı çektiği zaman devleti yönetenler rahat olamazlar. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmalar, refahın toplumun her birimine, her köşesine, her ailesine ulaştırılması çerçevesinde yürütülen çalışmalardır." diye konuştu.

Celalettin Köse, kurada ismi çıkan vatandaşlara hayır olsun temennisinde bulunarak, kentte ilerleyen süreçte TOKİ marifetiyle yeni projeler yapabilmek için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.