500 bin konutun kura çekimi Tunceli'de yapıldı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutların kura çekimiyle devam ediyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, konut sahibi olmak isteyenlerin heyecanına şahit olduğu için çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Aygöl, Tunceli'nin özellikle depremsellik anlamında çok zor bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla özellikle ilimizde depremlerden etkilenen bütün vatandaşlarımızın 500 konutu yapıldı, teslim edildi. 770 tane konutun da şu anda yapımı devam ediyor. Bunların teslimatını yapmakla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. 400'ün üzerinde konutun da ihaleleri yapıldı, yapımına başlıyoruz." dedi.

"İKİ KATINA ÇIKARILDI"

Depreme dayanıklı bölgeler oluşturacak şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Her kamu kurum ve kuruluşu 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yapıyor. Bu kapsamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deyince gerçekten 'yapan bakanlık' olarak çok güzel bir algı oluştu. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konut sahibi edilmesiyle ilgili olarak Yüzyılın Konut Projesi başlatıldı ve bu kapsamda da şehrimize 875 tane konut yapılması ile ilgili karar verildi. Normal şartlarda nüfusa göre bir paylaşım yapılıyor ve bize düşen konut sayısı 400 civarı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve TOKİ Başkanlığımızın himayeleriyle Tunceli'nin konut sayısı iki katına çıkarıldı. Evet biz bugün kuralarını çekeceğiz ancak burada durmayacağız. Biz bu sayıyı 2 bine çıkarmakla ilgili çalışmaya, istemeye, kurcalamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak 875 konutun hak sahipleri belirlendi.

Programa, bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.