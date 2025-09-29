500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. Projeye katılım şartları belli oldu

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını başlatmaya hazırlanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'deki Kabine Toplantısın'da, kararın yaşama geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini açıkladı.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı, "Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız."dedi.

Bu açıklamaya göre, projede yaklaşık 500 bin konut inşa edilecek ve deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlara, gençlere, 3 çocuklu ailelere, şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek.

240 AYA KADAR TAKSİT

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti:

“Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Burada deprem bölgesine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız."

3 ÇOCUKLU AİLELERE ÖNCELİK VERİLECEK

"Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Gençlerimize en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız."

Proje 81 ilde yaşame geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde valiliklere yazı göndererek, arsa çalışmalarını başlatmıştı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUTTA İSTANBUL ÖNCELİKLİ

Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, sosyal konut projelerine ek olarak İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapılacağını belirterek, "Anadolu yakasında, Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul’daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek dengelemek suretiyle yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul’umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız." demişti.