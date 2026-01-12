500 bin sosyal konut projesinde bu hafta 7 ilde kuralar çekilecek

500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor.

Projenin kura çekimlerinde ilk iki hafta geride kaldı.

29 Aralık'ta başlayan kura süreci, 16 il için tamamlandı. Bu kuralar sonucu 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

20 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAK SAHİBİ OLACAK

12-18 Ocak haftasında yapılacak kuralar ile 7 ilde toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız." ifadelerini kullandı.