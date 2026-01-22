500 bine yakın çalışana yarı zamanlı çalışma hakkı
22.01.2026 08:03
Anadolu Ajansı
Burak Taşçı
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, devlet memurlarına uygulanan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personellere de verildi.
Kamuda görev alan 500 bine yakın sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Devlet memurlarına verilen doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin hüküm, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanacak.
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personelleri belirlemede Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.