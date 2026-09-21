51 yıllık seyahat şirketine kesin konkordato mühleti

Finansal sıkıntıya giren ve iflastan önce son çıkış olarak kullanılan konkordato sürecine bir şirket daha dahil oldu.

1975 yılında kurulan Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar seferleri bulunan Kale Seyahat 'e geçici konkordato sürecinden sonra bir yıllık kesin mühlet verildi.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv Ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi, Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi'ne verilen geçici konkordato mühleti bir yıllık kesin mühlete dönüştü.

Mahkemenin konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 15 Aralık 2026 günü saat 15:50'de yapılacağı da duyuruldu.