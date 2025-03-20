527 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli ile Hatay'da piyasa değeri 572 milyon lira tutarında 728 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.



İskenderun Limanı’nda bir konteynerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.