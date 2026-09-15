54 yıl önce kurulmuştu. 3 şirket iflas etti

Finansal darboğaza girip konkordato ilan ederek alacaklılarına ödeme yapmayıp mali durumunu düzelteceğine dair girişimlerde bulunan bazı şirketler başarılı olamıyor.

İstanbul 3'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.

Mahkeme, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden iflasa tabi kişilerden olmaması nedeniyle bu kişi yönünden davanın reddine, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı.

Mahkeme ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına da karar verdi.