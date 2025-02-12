55 bin lira aidat ödüyorlar! Ev kiralarını geride bıraktı

Haber: Sena Kiper Sıtacı



İstanbul'da bazı lüks sitelerin aidatları kira fiyatlarını geçti. Ocak ayında çoğu site, rezidans ve apartmanlarda aidatların zam oranları yüzde 25'den başlıyor yüzde 100'e kadar çıkıyor.



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kat mülkiyeti hukukuna göre aidatlarda bir üst sınır yok. Bogaz hattındakı bazı villa sitelerde 50-55 bin lira üzerinde aidatlar var." dedi.



Kiraz, "Güvenlik görevlileri, teknik elemanlar bahçıvanlar, havuz giderleri... Bir rezidansın 45 bin lira, baska bir site aylık 25 bin lira, normal bir site belki 5 bin lira aidat alıyor olabilir." ifadelerini kullandı.



Ödenmeyen aidatlar da son dönemde mahkemelere taşınmaya başladı. Aidat borçları nedeniyle icra takiplerinin arttığı belirtiliyor.



Uzmanlara göre ortak alanlar dışında hiç kimse lüks hizmetin bedelini ödemek zorunda değil. Usulsüz aidat artışında da genel kurula itiraz yapılması gerekiyor.



Kiraz, "Bir sitede örneğin bebek bakım odası yapmak istedi yönetim. Mesela buna apartmanda ve sitede oturan evli olmayan cocuğu olmayan kişinin katılma zorunluluğu yok mesela, bu bir lüks harcama, ödemeyebilir." dedi.



Genel kurula katılmayan kat malikleri ise fahiş aidatlarla ilgili 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilir.