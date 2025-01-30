56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.
Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 30, 2025
✅3 adet kanser ilacı,
✅3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
✅3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
✅2 adet kan ürünü,
✅2… pic.twitter.com/ec7o0dxUFv
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