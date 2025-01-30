56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.

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