59 yıllık Kartonsan iki kişiye satıldı, işte değeri

Kartonsan şirketinin çoğunluk payları Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e satıldı. 59 yıldır faaliyet gösteren şirketin çoğunluk hisseleri 75 milyon dolara satılmış oldu.

Şirketin 75 milyon lira ödenmiş sermayesinde; Pak Holding A.Ş, Asil Holding A.Ş ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin sahip olduğu toplam yüzde 77,21 oranındaki payın (Toplam 36 bin 433 TL Nominal değerli A grubu ve 57 milyon 907 bin 689 TL Nominal değerli B grubu pay olmak üzere genel toplam 57 milyon 907 bin 726 TL Nominal değerli pay); Hasan Peker (yüzde 38,605 oranında, 28 milyon 953 bin 844 bin TL nominal değerli pay) ve Aydın Veli Serin ile (yüzde 38,605 oranında, 28 milyon 953 bin 863TL nominal değerli pay) yapılan görüşmeler neticesinde, kapanış düzeltmelerine tabi tutulmak şartı ile toplamda 72 milyon dolar (Satış Bedeli) ile satılmasına yönelik olarak söz konusu tüzel kişi ortaklar ile alıcılar arasında 06 Temmuz 2026 tarihli "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalandığı açıklandı.

Bahse konu pay devir işlemlerinin fiilen gerçekleşmesi sonrasında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamalar pay devirlerinin kesinleşmesi ve tamamlanmasını takiben ayrıca kamuya açıklanacak.

Pay devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacak.