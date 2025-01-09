5G ihalesinde son durum | Bakan Uraloğlu: 2026'da ilk sinyali alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz." diyen Uraloğlu, kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.



SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GÖREVDE

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulmasına yönelik kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu başkanlığın görevi ne olacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişik Kurumu-BTK bünyesinde var olan USOM ne olacak, USOM da Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bünyesine mi katılacak?



Gerek dünyaki gelişmeler gerek dijital platformlardaki gelişmeler ülkemiz için daha etkin olacağı noktasında böyle bir kanaat hasıl oldu. BTK'nın görevleri ve yetkileri devam edecek.



İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM TALEBİ



İstanbul’da belediyenin toplu ulaşıma yapmak istediği yüzde 46’lık zam teklifi UKOME tarafından reddedildi. Neden reddedildi, ne kadar zam olması gerekir? UKOME'de Bakanlık olarak siz de yer alıyorsunuz. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?



Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor.



Bir zam yapılacak mı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine?

Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız.

DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI



Azerbaycan uçağının Kazakistan’da düşmesinin ardından bakanlık olarak bir heyet göndermiştiniz. Heyetin oradaki çalışmalarına yönelik bilgi verir misiniz, neler yaptı heyet ve ne tür bilgilere ulaştı?



Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik.

5G İHALESİNDE SON DURUM



Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yer alan konulardan biri 5G'yi. 5G ihalesinde son durum nedir? Birçok ülke buna geçiş yaptı. Türkiye’de bu hizmet ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım.

SOSYAL MEDYA VE SİBER SAVUNMA



Belli bir yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni çalışmalar yapılıyor. Nasıl bir düzenleme planı yapılıyor? Bu konuda şu ana kadar oluşan planlar hakkında detay verebilir misiniz?



Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu.

