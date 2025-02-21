5G teknolojisi Galatasaray- AZ Alkmaar maçında denendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasındaki 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi yapıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı’mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. Hızla tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park / Galatasaray - Az Alkmaar Maçı" ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizerek şunları ifade etmişti:



"5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."