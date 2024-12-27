6 ay-6 bin kilometre sınırına uymayanlara 52 milyon lira ceza

6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine uymayanlar ağır fatura ödedi.



Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar oto galerileri ile yetkili bayilere yaklaşık 52 milyon lira ceza kesti.



İlan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere de yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandı.



6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin spekülatif fiyat artışları, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini önlediği aktarıldı.



Söz konusu düzenlemeye aykırı satışların noterlikler tarafından engellenmeye devam edileceği kaydedildi.

