6 gün bekleyebilirsiniz. Yatırımı olanları ilgilendiriyor

Borsa İstanbul'da ya da para piyasası fonları hariç yatırım fonlarında parası olanlar yılbaşı tatili nedeniyle paralarını geç tahsil edecek.

Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihinin resmi tatil olmasından dolayı bankalar ve Borsa İstanbul'da işlemler gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul'da ve para piyasası fonları hariç diğer fonlarda T+2 yani takas günlerinin 3 iş günü olması nedeniyle paraya ihtiyacı olan, hissesini veya fonunu satacak olanların dikkat etmesi gerekiyor.

Bugün (30 Aralık 2025) hisse ve fon satışı yapan yatırımcıların paraları hesaplarına 2 Ocak 2026 tarihinde geçecek.

31 Aralık 2025 tarihinde satış yapanların parası 5 Ocak 2026 Pazartesi günü hesaplarına geçecek, başka bir deyişle paralarını 6 gün bekleyecekler. 2 Ocak 2026 tarihinde satış yapanların parası ise 6 Ocak 2026 tarihinde hesaplarında olacak.

PARAYA İHTİYACI OLANLARI İLGİLENDİRİYOR

Hisse ya da fon satarak parasal ihtiyaçlarını karşılayacak olanların takas günlerine dikkat etmesi gerekiyor. Takas günlerinin 2 güne düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

T+2 KURALI NEDİR?

T+2 kuralı, hisse ya da fon satışından sonra paranın 3'üncü iş günü gün hesapta olacağı anlamına geliyor. Örnekle ilerlemek gerekirse resmi tatil olmadığı varsayılan bir ortamda, bugün satılan hisse ya da fon, bugün dahil 3 iş günü sonrasında hesaba nakit olarak yansıyor.