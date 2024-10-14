9 soruda kredi kartı hizmet bedeli: Ne zaman ödenecek, nasıl tahsil edilecek, nasıl uygulanacak?

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NEDİR? KREDİ KARTI VERGİSİ NEDİR?



Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak. Meclis'e sunulan teklifte, bu bedel şöyle tarif edildi:



"Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.),”



LİMİT 200 BİN LİRA OLSA İKİ KATI HİZMET BEDELİ Mİ ÖDENECEK?



Taslağa göre, kredi limiti 100 bin lira olan kartlardan 750 lira hizmet bedeli alınacak. Kredi limiti 200 bin lira olsa iki katı hizmet bedeli alınmayacak. Ancak, bir kişinin farklı bankalardan 3 veya 4 adet kredi kartı varsa, her bir kart için 750 lira alınacak. Dolayısıyla, kredi kartının limitinin, örneğin 400 bin lira olması, 4 katı, yani 3 bin lira hizmet bedeli alınacağı anlamına gelmiyor. Buna karşılık, farklı banklardan, her biri 100 bin lira üstü limiti olan 4 adet kart varsa, 3 bin lira kesinti yapılacak. Bankalar müşterilerine kendi bankalarından alınan birden fazla kredi kartı varsa bile, tek limit uyguluyor, yani aynı bankadan 4 adet kredi kartınız varsa, bu kartların limiti toplam 100 bin lira ise, 750 lira ödenecek. Uygulamada, kredi limiti esas alınıyor.

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.

KREDİ KARTI VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?



Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak. Taslak yasalaşırsa, bankalar, 100 bin lira üstü limiti olan müşterilerinden 1 ocak itibariyle 750 TL kesinti yapacaklar ve yapılan kesintiyi devlete aktaracaklar. Bu kesintinin, bankaların şu an aldıkları kredi kartı bedeli gibi kesilmesi, yani kredi kartından kesilmesi bekleniyor. Taslakta şu hükümler yer aldı:



"Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5 inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılır, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilir, kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenir. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılır ve bu bent kapsamında ödenir.”

KREDİ KARTI VERGİSİNİ KAÇ KİŞİ ÖDEYECEK?

100 bin liranın üstünde limiti olan kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL, savunma sanayine önemli gelir sağlayacak.Türkiye’de yaklaşık 62 milyon kredi kartının bu dilime girdiği ve bu yolla 46 milyar TL’den fazla gelir elde edileceği düşünülüyor.

LİMİTİNİ YIL İÇİNDE 100 BİN LİRANIN ALTINA İNDİRSEM KREDİ KARTI VERGİSİ ÖDER MİYİM?

Düzenlemeye göre, 1 ocak itibariyle 100 bin lira limiti olan kredi kartından 750 lira kesinti yapılacak. Dolayısıyla, ocak ayından sonra kredi karti limitini düşürmenin kesintiye etkisi olmayacak. Aynı şekilde, kredi kartı limiti ocak ayından itibaren 100 bin liranın üstüne çıksa da, 750 lira dışında hizmet bedeli ödenmeyecek. Düzenlemeye göre, yıl ortasında kredi kartı alınsa ve bu kartın limini 100 bin lira üstü olsa yine 750 lira kesinti yapılacak.

KREDİ KARTIMI İPTAL ETSEM VERGİ ÖDER MİYİM?

Ocak ayına kadar kredi kartını iptal etmiş olsanız, 750 lira vergi ödemezsiniz. Ancak, kredi kartını iptal edip borcunuz varsa, yani borcu tamamen kapatmamışsanız, büyük olasılıkla kredi kartı açık olarak ele alınacak ve vergi ödeyeceksiniz. Bu durumda, yeni kredi kartını kapattıktan sonra, bakiye borç kalıp kalmadığına dikkat etmek gerekli. Kredi kartınızı, yıl içinde yenilemeniz halinde, yani süresi biten karta yeni kart verildiği zaman, yeniden 750 tl ödemeyeceksiniz. Düzenleme yaşama geçtikten sonra, ocak ayından sonra, kredi kartını iptal etseniz, hizmet bedeli geri ödenmeyecek. Teklifte bu durum şöyle anlatıldı:

"Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.),”

KREDİ KARTI LİMİTİNİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİM?

Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL'lik bir kesinti yapılarak Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı açıklanınca, kesintiden kaçmak isteyenler, limit düşürme arayışına girdi. İnternette en çok aratılanların arasına da "Kredi kartı limiti mi 99 bin TL nasıl yapabilirim.? sorusu girdi. Kredi kartı limiti, bankalar tarafından kullanıcıların finansal geçmişine göre belirleniyor.

Kredi kartı limitinizi düşürmek için bankanızla iletişime geçmektir. Bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak limit düşürme talebinde bulunabilirsiniz. Birçok banka, müşterilerine internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden bu işlemi gerçekleştirme imkânı da sunuyor. Şu an bankaların, tasarının henüz yasalaşmadığına dikkat çekerek, limit düşürme istekleri için beklemeyi önerdiği belirtiliyor.

KREDİ KARTI VERGİSİ İPTAL OLUR MU?

Yasa teklifi Meclis'e sunuldu ancak henüz görüşülmeye başlanmadı. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal da düzenlemeye dava açacaklarını belirtti. Koçal, “Her kartta 100 bin lira limit var zaten. Paranın alım gücü düştüğü için 100 bin lira özel ve seçkin bir grubun kullandığı limit değil.” diye konuştu.