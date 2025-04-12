60 bin tanker trafikten çekiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapılan yatırımları güçlendirmek adına Antalya Havalimanı içerisinde uçak yakıtı taşımak için yeni bir boru hattı imal ettiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Millî Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı'na ait boru hattına entegre edildiğini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, “Deniz Limanı’ndan Antalya Havalimanı’na uçak yakıtını taşımak için havalimanı sahasında yeni bir boru hattı imal ettik. Boru hattı doğrudan terminal içindeki körüklere kadar uzanıyor. Böylece uçaklara yakıt ikmalini çok daha hızlı, güvenli ve verimli şekilde yapabiliyoruz.” açıklamasında bulundu.



"ANTALYA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK"



Söz konusu projenin Antalya için stratejik bir kazanım olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.



“Deniz Limanı ile Antalya Havalimanı arasında yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiğini karayollarından kaldırıyoruz. Böylece Antalya şehir trafiğini rahatlatıyor, karayolu güvenliği artırıyor ve çevre kirliliğini azaltıyoruz.”



"YENİ TERMİNAL BİNALARI BUGÜN AÇILIYOR"



Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında hayata geçirilen yeni terminal binalarının açılışının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini de belirterek “Dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz, havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi ise 82 milyona ulaşacak.” dedi.

