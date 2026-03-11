60 yılın en büyüğü olacak, Zara'nın patronu 164 milyar lira temettü alacak

Amancio Ortega, Zara'nın sahibi Inditex SA'dan bu yıl yaklaşık 3,2 milyar Euro (yaklaşık 164 milyar lira) temettü alacak. Milyarder ismin altmış yıldan uzun bir süre önce kurduğu perakende devinden aldığı en büyük ödeme olacak.

Inditex bugün yaptığı açıklamada, bu yıl temettüsünü yüzde 4 artırarak hisse başına 1,75 Euro'ya çıkarmayı planladığını duyurdu. Ortega, çoğunlukla aile şirketi Pontegadea Inversiones aracılığıyla yüzde 59'dan fazla hisseye sahip olarak grubun en büyük hissedarı konumunda.

DÜNYANIN EN ZENGİN 15'İNCİ KİŞİSİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 89 yaşındaki Ortega'nın net serveti yaklaşık 126,7 milyar dolar olup, dün itibarıyla dünyanın en zengin 15'inci kişisi konumunda. Inditex hisseleri son iki yılda yüzde 33 artarak Şubat ayında rekor seviyeye ulaştı. 167,6 milyar Euro'luk piyasa değeriyle şirket, dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisi konumunda.

TEMETTÜ GELİRLERİNİ GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Ortega genellikle temettülerin büyük kısmını gayrimenkul satın almak için kullanıyor. Çoğunlukla büyük şehirlerdeki lüks ticari ve konut mülklerine yatırım yapıyor. Pontegadea ayrıca yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısına da yatırım yapmayı tercih ediyor.

İKONİK GAYRİMENKULLERE SAHİP

Bu satın almalar Ortega'ya New York'taki Haughwout Binası, Miami'deki Güneydoğu Finans Merkezi, Toronto'daki Royal Bank Plaza ve Londra'daki Post Binası gibi ikonik mülkler kazandırdı.

Pontegadea geçen ay, liman ve demiryolu işletmecisi Qube Holdings Ltd.'yi yaklaşık 11,7 milyar Avustralya doları (8,3 milyar ABD doları) değerinde bir anlaşmayla satın almak üzere Macquarie Asset Management liderliğindeki bir konsorsiyuma katıldı.

Geçtiğimiz yıl, Ortega'nın aile şirketi, Vancouver şehir merkezindeki Amazon.com Inc.'e kiralanmış iki kuleli bir kompleks olan The Post binasını satın almak üzere anlaşmaya vardı ve Miami'deki Atlas Plaza için 105 milyon dolardan fazla ödedi. Ayrıca İngiltere'deki PD Ports'un yüzde 49 hissesini de satın aldı.