600 bin kamu işçisi hükümetin son teklifini bekliyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi hükümetin zam oranına ilişkin vereceği son teklifi ile ilgili müzakereler devam ederken Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; süreci takip etmek için kurulan komisyon bir rapor hazırlayacak. Bu raporun AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Kamu işçisi için hükümetin verdiği ilk iki teklif "yeterli değil" denilerek kabul edilmemişti. 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ayı için de yüzde 10 teklif edilmişti.

Hükümetin bu rakamları revize ederek son teklifini sunması bekleniyor.

