600 bin kamu işçisi için kritik hafta: Hükümetin zam teklifi ne olacak?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Gözler, bayram sonrası yapılması beklenen dördüncü toplantıda hükümetin sunacağı zam teklifine çevrildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından işçi ve işveren taraflarının bir araya geleceği yeni toplantının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

﻿​ZAM ORANI HALA BELİRSİZ

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini iletti. Buna göre:



• 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması,



• Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep ediliyor.



Ancak bugüne kadar yapılan üç toplantıda yalnızca idari maddeler görüşüldü; zam oranlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

İşçi kesiminden hükümete çağrı



Görüşmelerin uzamasının kamu işçileri cephesinde yarattığı beklenti giderek artarken, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.



Gözler şimdi dördüncü toplantıya ve hükümetin kamu işçilerine sunacağı ilk resmi zam teklifine çevrilmiş durumda.

