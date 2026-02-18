600 liraya su satılmıştı. Ticaret Bakanlığı ceza kesti

Ticaret Bakanlığı 3 adet suyu 600 liraya satan işletmeyi yerinde inceledi ve Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ceza kesti.

Yapılan denetimde işletmenin kapı girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması gereken menüler kontrol edildi, ayrıca içecek grubu ürünler başta olmak üzere fiyat uygulamaları mevzuat çerçevesinde incelendi.

İnceleme sonucunda 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edildi. Bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte söz konusu içecekler hakkında ayrıca fahiş fiyat denetimi yapıldı. Geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler hemen Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gereği yapılmak üzere iletildi.