61 yıllık şirket konkordato talep etti

1965 yılında Bursa 'da kurulan ve iki fabrikaya sahip olan BBX Baby Kids Tekstil'e 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi.

24 ülkeye ihracat yapan şirketin zor duruma düşmesinden dolayı, geçici konkordato mühletiyle birlikte ödeme yapmaması bekleniyor.

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verdiğini duyurdu.

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine, yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanması kararı çıkardı.

KONKORDATO KOMİSERLERİ BELİRLENDİ

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Hakan Yıldız, Bağımsız Denetçiler Atilla Aksu ve Zekiye Bilen geçici konkordato komiseri kurulu olarak görevlendirildi.

VERİLEN ÇEKLER ÖDENMEYECEK

Davacı şirketin keşide etmiş olduğu çeklerden geçici mühletin ilan tarihi sonrasında bankaya ibraz edilen ve karşılıkları bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şeklinde şerh düşülmesine kararı verildi.

ALACAKLILARA AÇIK KAPI BIRAKILDI

Şirketten alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.