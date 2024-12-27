65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2025 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olur?

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığının 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşandı. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok ücrette değişiklik yaşanacak. Peki, 65 yaş aylığı zamlanacak mı? 65 yaş aylığı ne kadar olacak?



65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Memur ve memur emekli maaşı zam oranları 2025 Ocak ayının ilk haftasında netleşecek.



TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak.



Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.



65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



1. 65 yaşını doldurmuş olan,



2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,



4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.