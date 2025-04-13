67 e-ticaret firmasına 93 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasında yaşanan mağduriyetleri mercek altına alarak 67 firmaya 93 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise, 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, hali hazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir."