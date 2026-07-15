68 milyar dolarlık zarar gördü, teknoloji devi en karanlık gününü yaşadı

IBM, yapay zekanın işlerini olumsuz etkilediği uyarısının ardından, hisse senedi fiyatında rekor bir düşüş görme yolunda ilerliyor. Şirketin müşterilerinin paralarını kendi ürünlerine değil, yapay zeka modellerine yatırdığını söylemesinin ardından, dün işlem başlangıcında şirketin değerinden 68 milyar dolardan fazla bir miktar silindi.

The Telegraph 'in haberine göre, eğer bu düşüş piyasa kapanışına kadar devam ederse, IBM hisse senedi fiyatındaki yüzde 25'ten fazla azalma, 1968'den bu yana kaydedilen en büyük tek günlük düşüş olacak. Şirket, 1915 yılında New York Menkul Kıymetler Borsası'na katılmıştı. IBM'in CEO'su Arvind Krishna, müşterilerin harcamalarını yazılım ve danışmanlık hizmetlerinden yapay zeka altyapısına kaydırması nedeniyle şirketin tökezlediğini belirtti.

IBM'in CEO'su yaptığı açıklamada, “Haziran ayının son birkaç haftasında, müşterilerimizin çeyrek dönemlik sermaye harcamalarını beklenen fiyat artışlarından önce arz kısıtlı altyapıyı güvence altına almak için sunucu, depolama ve bellek alımlarına kaydırdığını gördük. Bu dinamik, müşteri satın alma modellerini etkiledi. Beklentilerimizde tedarik zinciriyle ilgili bazı etkileri öngörmüş olsak da, sermaye harcamalarının yeniden önceliklendirilmesinin bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik.”dedi.

İşletmelere yazıım ve danışmanlk hizmetlerinin yanı sıra kendi donanımlarını da sağlayan şirket, yakın zamanda yapay zeka uygulamaları için yeni bir ana bilgisayar işlemcisi piyasaya sürdü, ancak bu, işlerin geri kalanındaki düşüşü telafi edemedi.

Krishna, IBM'in ikinci çeyrek gelirlerinin analistlerin 17,9 milyar dolarlık tahminine kıyasla 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini söylerken, kâr ise aynı seviyede kaldı.

“BU SEFER TÖKEZLEDİK”

Krisha “Bu koşullar ekiplerimizin kusursuz bir şekilde çalışmasını gerektiriyor ve bu çeyrekte tökezledik. Yeterince hızlı harekete geçip adapte olamadık ve çok sayıdaki büyük anlaşmamız beklediğimiz zaman dilimlerinde sonuçlanmadı; bu da açığımızın en büyük sebeplerinden biri haline geldi.” ifadesini kullandı.

Beklentlerin altında kalan sonuçlar, Wall Street ve ötesindeki yazılım hisselerinde domino etkisi yarattı. ABD'de Oracle yüzde 1,3, Accenture yüzde 2,1, Microsoft yüzde 1,5 ve Salesforce yüzde 2,5 değer kaybetti. İngiltere'de ise analitik yazılım şirketi Relx yüzde 2,4, muhasebe şirketi Sage yüzde 1,7 ve kendisini uzman veri sağlayıcısı olarak pazarlayan London Stock Exchange Group yüzde 0,9 düşüş yaşadı.

Yatırımcılar uzun zamandır yapay zeka araçlarının yazılım endüstrisi için varoluşsal bir tehdit oluşturmasından endişe duyuyor. Komut verildiğinde aynı görevleri yazılım aracılığıyla yerine getirmeyi vaat eden yapay zeka modellerine yapılan yatırımın ölçeği de küresel yatırım akışlarını bozuyor. Meta, Alphabet ve Microsoft gibi yapay zekayı bünyelerine entegre etmeyi amaçlayan şirketler, bu yeni teknolojide pazar payı elde etmek için bu yıl sermaye harcamalarını yaklaşık 800 milyar dolara çıkarıyor.

2025 ile 2030 yılları arasında sermaye yatırımlarının yılda yüzde 20 oranında artması bekleniyor; bu, sektörde şimdiye kadar görülen en hızlı büyüme oranı. Gelirlerin ise yıllık yüzde 15 oranında artması öngörülüyor.

Geçen Aralık ayında Beyaz Saray'ı ziyaretinde Arvind Krishna'yı övgülerle anan ABD Başkanı Donald Trump, “O hisseyi çok daha düşük fiyattan almıştım. Başkan olunca da bir akıllılık edip satmıştım. Bu iyi bir hamle değildi.” diyerek espiritüel bir yorumda bulunmuşu.