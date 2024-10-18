7 bin lirayı aşan ödemelere banka zorunluluğu

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.



Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Karara göre vergi vergi mükellefi olmayanlara, tevsik zorunluluğu kapsamındaki vergi mükelleflerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 7 bin lirayı aşan tutarlarının tahsilat ve ödemelerini finansal kurum aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.



Örneğin, kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi, evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan bir firmadan 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu işleme ait tahsilat ve ödemenin banka ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.



Tevsik (belge kanıtlama) zorunluluğuna uymayanlara ceza uygulanacak.



BANKA HESABI OLMAYAN NASIL ÖDEME YAPACAK?



7 bin liranın üzerindeki ödemeler, finansal kurumların şubeleri üzerinden yapılabilecek. Ödemelerde işleme ait açıklamalara da yer verilmesi gerekecek.



Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi, satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gidecek.

İşleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirecek.



Örneğin; herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi, mobilya perakende ticareti ile uğraşan bir şirketten 15 bin lira tutarında bir masa satın aldığında, ödemeyi gerçekleştirmek için ilgili şirketin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmesi gerekecek.

KİMLERİ KAPSAYACAK?



Tebliğ de mükellef olmayanlar tanımı da yeniden düzenlendi.



Düzenlemeye göre mükellef olmayanlar ifadesi fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi, vergiden muaf esnaf dışında kalanları kapsayacak.