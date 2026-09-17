7 şirketin 130 fonu tasfiye edilecek. Yatırımcı fondaki payını nasıl alacak?

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler aldı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlar ının tasfiye edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 500 binden fazla yatırımcıdan ve 800 milyar lirayı aşan bir rakamdan söz ediliyor.

NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Şevket Sayılgan "Bu fonların performanslarının dönem içerisinde izlendiğinde ortalama piyasanın çok dışında hareket ettiğini çok net görmüştük." diye konuştu.

YATIRIMCILAR PARALARINI NASIL ALACAKLAR?

Sayılgan "Yatırımcılar paralarını nasıl alacaklar? Süreç nasıl işleyecek?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"-Bu fonlar kapanıyor. Fonların varlıkları bu noktada değerlemeye tabi tutulacak. Bu değerlemeden sonra bu kaynaklar mevcut pay sahiplerine ödemeler yapacak. Burada tabii bazı belirsizlikler var. Bugünden bunu net şöyle olacak demek biraz zor. Nedir o; buradaki fiyatlamanın nasıl olacağı.

"100 LİRA KOYANIN 100 LİRA ALMA OLASILIĞI BİRAZ DÜŞÜK"

-Belki 100 lira koyanın 100 lira alma olasılığı biraz düşük gözüküyor. Buradaki fiyatlamanın en sonki piyasa fiyatı mı edinim fiyatı mı olacağına yönelik olarak pay sahiplerinin bu konudaki mevcut paralarını geri alma noktasındaki tutar belirlenecek. Bunun da şu anda somut bir karşılığı yok."

"BU ÖRNEK BİZE BUNDAN SONRA BİR İÇTİHAT YARATACAK"

Yaşanan bu durumun Türkiye sermaye piyasalarında daha önce karşılaşılmış bir örneği olmadığını belirten Doç. Dr. Şevket Sayılgan "Bu örnek bize bundan sonra bir içtihat yaratacak. Benzeri uygulamalara karşı da bu örnek bundan sonra benzer şekilde davranılması anlamına gelecek. En netleşmeyen taraf, varlıkların satılacağı ama satılan varlıkların pay sahiplerinin payı aldığı günkü fiyata göre mi yoksa kapandığı günkü fiyata göre mi olacağı konusu netleşmiş değil. Onu da bekleyip göreceğiz." dedi.