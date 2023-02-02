700 bin işçinin zam pazarlığı: Türk-İş talebini haftaya iletecek

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında son viraja girildi.



Sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemlerinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın olduğunu söyledi.



Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirten Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirerek hafta başı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edeceklerini bildirdi.



Atalay, kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili Hak-İş’le görüşme yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Şu anda 700 bine yakın kamu sözleşmesinin bir an evvel bitmesiyle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İşçinin de talebi bizim de talebimiz, seçim sathına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek. Kamu sözleşmelerinde gündemde taban ücretleriyle ilgili iyileştirme var, refah payı var, ilk 6 ayla ilgili talep edilecek zam var, sosyal yardımlar var, fazla çalışma ücretleri var, hizmet zammı var. Aşağı yukarı 18’e yakın madde var. Arkadaşlar son şeklini bugün zaten verecekler. Hafta başında da arkadaşlarımız yaptığı görüşmelerin sonuçlarını bakanlığa teslim edecekler."



İktidar ve muhalefetin sermaye karşısında emeği korumak zorunda olduğunu ifade eden Atalay, "Bu ülkede 17 milyon işçiyiz. Örgütlü işçi yüzde 14'tür. Yani her 100 kişiden 86'sı örgütsüz. Bu, kabul edilebilir bir tablo değil." ifadelerini kullandı.





TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay (ortada) açıklama yaptı.

"KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



Kıdem tazminatının "sendikaların kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizen Atalay, işverenler dışında herkesin kıdem tazminatı ve örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.



Taşeron işçilerle ilgili yasal düzenlemenin de yapılması ve taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, "TÜRK-İŞ'in talebi taşeron meselesi bir an evvel ülke gündeminden çıksın ve bu mesele bitsin." diye konuştu.



Seçim sathına girmeden önce kamu sözleşmelerinin bitmesini talep ettiklerini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:



"Seçim tarihi açıklanmadan evvel geçici işçilerin kadroya alınmasını talep ediyoruz. Kitlenin tamamını, taşeron işçilerin tamamını hiç kimse kalmadan, şu meselenin ülke gündeminden kalkmasını talep ediyoruz. Biz bu sözleşme kadar, taşeron işçileri de önemsediğimiz için bu konuyu gündeme getiriyoruz. Bu sözleşme döneminde taşeron meselesinin bitmesini talep ediyoruz. Taşeronların tamamını üyem olarak görüyorum, onların meselesini gündeme getirmeye gayret sarf ediyorum."