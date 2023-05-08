700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında gözler yarına çevrildi.



Zamma yönelik bekleyiş sürerken bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının yarın açıklanacağını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer alacağı bir görüşme planlanıyor. Hükümetin son teklifinin üstüne çıkılması beklentisi var.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ



Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.



İşçi kesiminin beklentisi 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı.



Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.



Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.



DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR



Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.



Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.