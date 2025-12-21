709 bin aileye doğum yardımı

Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu. Bu yıl doğum yardımı kapsamında 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle doğum yardımı tutarlarında düzenlemeye gidildi.

TEK SEFERLİK 5 BİN LİRA YARDIM

Yeni düzenlemeye göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılıyor, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira doğum yardımı veriliyor. Destek ödemeleri, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.

Başvuruları 8 Nisan'da başlayan yeni doğum yardımında, dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir gelir ya da sosyal kriter aranmaksızın destek sağlanıyor.

Bu çerçevede, güncellenen doğum yardımı kapsamında 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira ödeme yapıldı.

EN YÜKSEK PAYDA BİRİNCİ ÇOCUKLARA AİT

Doğum yardımında en yüksek pay yüzde 41,7 ile birinci çocuklara ait oldu. Bu grupta yardımdan yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak kayıtlara geçti.