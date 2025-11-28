73 yıldır olmamıştı. Land Rover'da en kötü ay yaşandı

Birleşik Krallık'taki otomobil üretimi Ekim ayında yıllık bazda yüzde 23,8 düşerek 59 bin 10 adede geriledi. Bu, Jaguar Land Rover'a yönelik felç edici bir siber saldırının ardından 1952'den bu yana en düşük Ekim üretimi oldu. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi olan JLR, Ağustos ayı sonunda bilgisayar korsanlarının hedefi oldu ve beş haftalık bir fabrika kapanışına zorlandı.

Hindistan'ın Tata Motors şirketine ait olan şirket, Eylül ayında hiç araç üretmemiş olmasına rağmen ancak Ekim ayı başında üretime yeniden başladı. Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) CEO'su Mike Hawes, krizin sektör genelinde yankı bulduğunu söyledi ve hükümetin yeni elektrikli araç ÖTV'sinin talebi daha da düşürebileceği konusunda uyardı.

SMMT verileri, Ekim ayındaki üretimin neredeyse yarısının elektrikli araçlardan (pilli elektrikli, plug-in hibrit veya hibrit modeller) oluştuğunu gösterdi. İngiltere pazarındaki üretim yüzde 10,6 düşüşle 13 bin 785 adede gerilerken, ihracat yüzde 27,1 düşüşle 45 bin 225 adede geriledi.