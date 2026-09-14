73 yıllık fabrikada üretim durdu: Tesisler ekimde kapanacak

Kayseri ’nin en köklü sanayi kuruluşlarından Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda üretim durdu.

Karamancı Holding bünyesindeki Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri’deki üretim faaliyetlerini 11 Eylül 2026 itibarıyla kesin olarak sona erdirme kararı aldığını duyurdu. Şirket, kentteki üretim tesislerinin 12 Ekim 2026’da tamamen kapatılacağını bildirdi.

ŞİRKET GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Şirketin açıklamasında kapanma kararına gerekçe olarak küresel talepteki zayıflama, artan işletme ve finansman maliyetleri, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret koşulları gösterildi.

Maliyetleri azaltmaya ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara rağmen mevcut üretim modelinin ekonomik koşullar altında sürdürülemez hale geldiği belirtildi. Yönetim kurulunun yeniden yapılandırma dahil farklı seçenekleri değerlendirdiği ancak üretimin devamını sağlayacak bir çözüm bulunamadığı kaydedildi.

Şirket, kapanış sürecinde çalışanlar, müşteriler, finans kuruluşları ve tedarikçilerle iş birliği içinde hareket edileceğini, mevcut ticari yükümlülüklerin yerine getirileceğini açıkladı.

KARAR GEÇİCİ DEĞİL

Çalışanlara yönelik bilgilendirmede, kararın geçici üretim durdurma veya dönemsel kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri’deki üretimin kesin ve devamlı biçimde sona erdirileceği belirtildi.

Toplu işten çıkarmaya ilişkin yasal sürecin başlatıldığı; yetkili sendika TEKSİF ile görüşüldüğü, İŞKUR’un Kayseri ve İstanbul müdürlüklerine de 10 Eylül’de bildirim yapıldığı aktarıldı.

ÇALIŞANLARA YAPILAN BİLGİLENDİRME

Kapatma açıklamasında işten çıkarılacak çalışanların kesin sayısı paylaşılmadı. Şirketin internet sitesinde ise Türkiye ’de binden fazla çalışanı bulunduğu bilgisi yer alıyor. Yerel kaynaklar, kapanıştan yaklaşık 1400 ila 1500 çalışanın etkilenebileceğini bildiriyor.

1953 YILINDA KURULDU

Orta Anadolu, 1953 yılında Kayseri’de iplik ve dokuma fabrikası olarak kuruldu. Şirket 1985 yılında denim üreticisine dönüşürken, 1986’dan itibaren dünyanın önde gelen giyim markalarına kumaş tedarik etmeye başladı.