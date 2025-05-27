75 ülke Çin'e borç ödeyecek: Tuzak mı, yardım mı?

Dünyanın en yoksul 75 ülkesi, Çin'e bu yıl toplamda 22 milyar dolar borç ödemek durumunda.



Avustralya merkezli dış politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü tarafından yayımlanan yeni analiz, 2025 yılında en fakir 75 ülkenin Çin’e toplam 22 milyar dolarlık rekor bir borç ödemesi yapması gerektiğini ortaya koydu.



Raporda, Çin’in gelişmekte olan ülkelere yönelik kredi politikalarının artık destekten çok tahsilata dönüştüğü vurgulandı.



“Çin, gelişmekte olan dünya için bankacıdan çok borç tahsildarı olacak” denilen raporda, Pekin yönetiminin kasıtlı olarak “borç tuzağı” yarattığı savunuluyor.

ABD'YE KARŞI SİYASİ KOZ İDDİASI

Çin’in büyük ölçüde Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) kapsamında sağladığı krediler, birçok ülke için altyapı yatırımlarının ana kaynağı oldu. Ancak bu süreç, Çin’in artan etkisi ve borç yükü nedeniyle eleştirilere yol açarken Pekin yönetimi bu eleştirileri reddetti.



Çin’e ödenmesi gereken borcun rekor düzeye çıktığına dikkat çekilen çalışmada, Şi Cinping yönetiminin bunu ABD’ye karşı “siyasi koz” olarak kullanabileceği iddia ediliyor



Lowy’nin raporu, Çin’in borçları siyasi nüfuz aracı olarak kullanabileceğine de dikkat çekiyor. Özellikle Tayvan yerine Pekin’i tanımaya başlayan Honduras, Nikaragua ve Solomon Adaları gibi ülkelerin kısa sürede büyük Çin kredilerine eriştiği vurgulandı.

Çin’in aynı zamanda Pakistan, Kazakistan ve Laos gibi stratejik müttefiklere, ayrıca Brezilya ve Endonezya gibi kritik kaynak üreticilerine finansman sağlamayı sürdürdüğü belirtiliyor.



Çin’e ödenmesi gereken borcun rekor düzeye çıktığına dikkat çekilen çalışmada, Şi Cinping yönetiminin bunu ABD’ye karşı “siyasi koz” olarak kullanabileceği iddia ediliyor



Ancak bu durum Çin’i de ikilemde bırakıyor: Bir yanda kırılgan ülkelerden gelen borç yapılandırma talepleri, diğer yanda iç ekonomik baskılar nedeniyle geri çağrılması gereken krediler. Ayrıca Çin’in kredi şeffaflığına dair veri eksikliği de büyük bir sorun. AidData’nın 2021’deki analizine göre Çin’in toplamda yaklaşık 385 milyar dolarlık “gizli borcu” bulunuyor.