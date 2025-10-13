75 yıllık geçmişe sahip... Ayakkabı devi konkordato başvurusu yaptı

Yıllardır Türkiye ayakkabı sektörünün köklü markalarından biri olarak bilinen Yeşil Kundura, yeniden mali krizin eşiğinde.

Şirket, bu yılın başında Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim ve soyadının baş harflerinden oluşan HK Kundura adıyla yoluna devam etmeye başlamıştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, şirket artan mali baskılar ve likidite sorunları nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi.

Temmuz ayında verilen üç aylık geçici mühletin ardından HK Kundura, iki ay daha iflas koruma süresi elde etti. Şirketin durumu, Aralık 2025’te yapılacak duruşmada yeniden ele alınacak.

2018'DE DE KONKODATO İLAN ETMİŞTİ

Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato sürecine girmiş, bu süreçte mahkeme şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

Yaklaşık beş yıl süren toparlanma döneminin ardından şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak faaliyetlerine devam etmişti.

Ancak aradan kısa süre geçmesine rağmen, markanın yeniden ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması, sektörde dikkatle izleniyor.

Yeşil Kundura’nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından İstanbul’da kurulan küçük bir ayakkabı atölyesinde atılmıştı. Zamanla Türkiye genelinde onlarca mağazaya ulaşan marka, uzun yıllar “yerli üretimin sembollerinden biri” olarak görülüyordu.