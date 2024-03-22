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79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi

Ticaret Bakanlığı'nın 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi

Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ile Vestel de yer aldı.

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