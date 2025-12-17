8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü | Güney Marmara Otoyolu’nun detayları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi üretim merkezlerinin birbirine daha verimli entegrasyonunu sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek “2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” dedi.