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80 bin ev günlük kiralandı

Günlük kiralık evlere ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Araştırmalara göre, evini yerli ve yabancı turiste kiralayan 80 bin ev sahibi olduğu tespit edildi.

80 bin ev günlük kiralandı
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SON DAKİKA HABERİ: Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda

SON DAKİKA HABERİ: Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda

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TBMM'ye sunulan Emniyet ve Jandarma kayıtlarına göre, Eylül 2023 itibarıyla 80 bin konut 425 bin 302 yerli turiste kiralandı.

Ev sahipleri bu kiralamalardan 51 milyar 638 milyon lira para kazandı. Düzenleme ile birlikte ev sahiplerinin elde ettiği gelirden vergi alınacak.

Kısa süreli kiralamalarda ev sahipleri günlük olarak konutlarını ortalama 3 bin 586 liraya kiraladı. Günlük ücret ortalamasında en yüksek kira 6 bin 800 lirayla Muğla oldu.

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