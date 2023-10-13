80 bin ev günlük kiralandı

TBMM'ye sunulan Emniyet ve Jandarma kayıtlarına göre, Eylül 2023 itibarıyla 80 bin konut 425 bin 302 yerli turiste kiralandı.



Ev sahipleri bu kiralamalardan 51 milyar 638 milyon lira para kazandı. Düzenleme ile birlikte ev sahiplerinin elde ettiği gelirden vergi alınacak.



Kısa süreli kiralamalarda ev sahipleri günlük olarak konutlarını ortalama 3 bin 586 liraya kiraladı. Günlük ücret ortalamasında en yüksek kira 6 bin 800 lirayla Muğla oldu.

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