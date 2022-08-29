81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde 'özel kontenjan'

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan Sosyal Konut projesiyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.



Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

KONUT KRİZİNE ÜÇ ADIMLI ÇÖZÜM



"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:



"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.



İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.



OFİSLER EV OLUYOR



Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."



İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;



SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR OLACAK?



Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?



Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.



Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4 bin 800-9 bin 600 TL, diğer illerde ise 4 bin 200-8 bin 400 TL olacak.



(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4 bin 800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9 bin 600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa bin 650 TL iki çalışan varsa 3 bin 300 TL olacak.



SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?



30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.



Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.



SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?



240 aya kadar da vade imkânı olacak.