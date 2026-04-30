86 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Gece yarısı kapatılacak
30.04.2026 09:43
e-Devlet, planlı bakım çalışması nedeniyle kesintiye uğrayabilir.
Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, işlemleri kolaylaştıran Turkiye.gov.tr sitesinde planlı altyapı yenilemesi nedeniyle geçici süreliğine çalışma gerçekleştirilecek.
Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı ve hayatı kolaylaştıran e-Devlet bakıma alınacak.
2 Mayıs 2026 tarihinde saat 00:00 ile 01:00 arasında planlı altyapı çalışması yapılacak.
e-Devlet'ten yapılan açıklamaya göre planlı altyapı çalışması nedeniyle zaman zaman kesintiler yaşanabilir.
Yapılan açıklama şöyle:
Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.