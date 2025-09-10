9 bin kişi işten çıkarılacak

Wegovy ilacının üreticisi Novo Nordisk, ABD'li rakibi Eli Lilly'den gelen artan baskıyla mücadele ederken, yılda 8 milyar Danimarka kronu (1,26 milyar dolar) tasarruf etmeyi hedeflediği yeniden yapılanma kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Şirket yaptığı açıklamada, "Novo Nordisk, organizasyonunu basitleştirmek, karar alma hızını artırmak ve kaynaklarını diyabet ve obezite alanlarındaki büyüme fırsatlarına yeniden kanalize etmek amacıyla şirket çapında bir dönüşüm başlatmıştır" ifadelerini kullandı.



