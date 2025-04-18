9 milyon dolarlık hamsi ihracatı

Türkiye genelinde 1 Eylül 2024-15 Nisan 2025 tarihleri arasını kapsayan balık avı sezonunda 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 9 milyon 171 bin 538 dolar döviz girdisi elde edildi.



Hamsi ihracatında 2 milyon 783 bin 30 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 615 bin 636 dolar ile Fransa, 1 milyon 139 bin 164 dolar ile Almanya izledi.



Ülkemizden 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatında toplam 2 milyon 606 bin 160 kilogram karşılığı 9 milyon 171 bin 518 dolar girdisi sağlanırken, en fazla ihracat 6 milyon 647 bin 968 dolar ile Samsun'dan yapılırken, en az ihracat ise 414 dolar ile Hatay ilinden gerçekleşti.

