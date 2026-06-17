9 yıldır süren Halkbank davası düştü

ABD 'de uzun süredir devam eden Halkbank davasında yeni gelişme yaşandı.

Geçen günlerde Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD'de görülen ceza davası için "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" varmıştı.

Uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunmuştu.

Güney New York Bölge Mahkemesi’nin müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesine karar verdi.

Böylece, 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP İLE DAVAYI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş ve bir sonraki ay yaptığı açıklamada görüşmenin iki ülke arasındaki birçok sorunu çözmesini umut ettiğini söylemişti.

Erdoğan, Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmede ve ardından yapılan bir telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin kendileri için bitmiş olduğunu söylediğini belirtmişti.

ERTELENMİŞ KOVUŞTURMA ANLAŞMASI NEDİR?

Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları, davalı tarafların belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan kaçınmalarına imkan tanıyor.

Davalı tarafın genellikle birkaç ay ya da birkaç yıl koşullara uymasının ardından dava hükümet tarafından düşürülüyor.

HALKBANK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Ertelenmiş kovuşturma anlaşması"nın ardından Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapmıştı.

Açıklamada Halkbank'ın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği bildirilmişti.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir. Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeyle birlikte Bankamızın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi ile mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesi öngörülmektedir.

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız."