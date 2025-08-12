900 bin liralık fon... Bakan Kacır açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye’nin ilk yatırım tabanlı girişimcilik destek programı BiGG Yatırım Programı’nın 2025 yılı ikinci çağrısının açıldığını duyurdu.



Bakan Kacır Türkiye’nin sosyal medya platformu NEXT hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye’nin ilk yatırım tabanlı girişimcilik destek programı BiGG Yatırım Programı’nın 2025 yılı 2. çağrısı başladı. İş fikri başvuruları, 149 Uygulayıcı Kuruluş üzerinden alınacak. Program kapsamında girişimcilere; hızlandırıcı desteğin yanı sıra, Mükemmeliyet Mührü ile 900 bin TL’ye kadar TÜBİTAK BiGG Fonu yatırımı sağlanacak. Ayrıca, BM UNIDO iş birliğiyle yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında girişimlere ek yatırım imkânı sunulacak. Teknoloji ekosistemimizi büyütmeye, girişimcilerimizin fikirlerini katma değerli ürünlere dönüştürmelerine destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Bakan Kacır, son başvuru tarihinin de 22 Ağustos 2025 olduğunu kaydetti.



TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, fon tarafından %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacak.



Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanabilecek. Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecek.



Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP) kapsamında girişimlere ek yatırım da yapılabilecek.



İş fikri başvuruları 22/8/2025 tarihine kadar yapılabilecek.