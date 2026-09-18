900 liraya uçak bileti. Üstelik yurt dışı uçuşlarda
18.09.2026 13:56
NTV
Pegasus yurt dışı uçak bileti satışına başladı.
Pegasus, 15.99 Euro'dan (yaklaşık 900 lira) başlayan fiyatlarla uçak bileti satmaya başladı.
Pegasus yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 15,99 Euro (yaklaşık 900 lira) + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışları bugün başladı.
18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında bilet lerini alanlar, 5 Ekim 2026 - 27 Mart 2027 arasında yurt dışı uçuşunu gerçekleştirebilecek.
Kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Satışlar yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak.