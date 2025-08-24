92 belediyeden konaklama vergisi hamlesi

Kyodo News'in yakın zamanda yaptığı bir anketin sonuçlarına göre, Japonya genelindeki 92 belediye, otellerde ve geleneksel Japon ryokan hanlarında konaklama vergisi getirmeyi düşünüyor.



Toplam 42 belediye konaklama vergisi uygulamaya koydu veya koymayı planlıyor. Artan turist sayısı nedeniyle birçok belediyenin turizm altyapısını geliştirmek için bu vergilerden yararlanmayı hedeflemesiyle bu rakamın artması bekleniyor.



Haziran-temmuz ayları arasında gerçekleştirilen ankete toplam 1723 yerel yönetimden, yani yüzde 96'sından yanıt geldi.



Konaklama vergisinin uygulanabilmesi için yerel yönetimlerin bir yönetmelik çıkarması ve İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'nın onayını alması gerekiyor.



Onay alan 35 hükümetten 12'si Temmuz sonu itibarıyla konut vergilerini uygulamaya koymuştu. Geriye kalan 23 hükümet ise 2026 yılına kadar bunu uygulamaya koymayı planlıyor.



Ankete göre en az yedi yerel yönetim halihazırda yönetmelik çıkardı ve onay almayı planlıyor.

728 BELEDİYE İSTEKLİ



Henüz ciddi olarak değerlendirmeseler de 728 belediye konaklama vergisi getirmekle "ilgilendiğini" belirtirken, 506 belediye ise ilgilenmediğini söyledi.



60 kişi konaklama vergisi getirmeyi düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini belirtirken, 296 kişi ise bölgelerinde vergiye tabi olabilecek konaklama tesislerinin bulunmaması gibi nedenleri öne sürerek "diğer" yanıtını verdi.



Vergi gelirlerinin kullanım amacı sorulduğunda çoktan seçmeli soru formunda 537. soruda en sık verilen yanıt "turizm tesislerinin geliştirilmesi" oldu.



Ardından, 434 hükümet gelirlerini genel olarak turizmi teşvik etmek için kullanacaklarını söyledi. 242 hükümet, fonları tarihi manzaraların ve doğal çevrelerin korunması için kullanacaklarını, 228 hükümet ise yabancı ziyaretçileri ağırlamak için altyapıyı iyileştireceklerini belirtti.



Vergilendirmeyi değerlendiren 92 hükümet arasında, vergi mükelleflerinin anlayabileceği şekilde gelirin nasıl kullanılacağının açıkça belirtilmesi gerekliliği gibi endişelerini dile getiren bir hükümet, bir diğeri ise küçük ölçekli konaklama tesisleri üzerindeki ağır idari yükten endişe duyduğunu belirtti.



Vergiyi uygulamaya koyan veya koymayı planlayan birçok belediye, konaklama ücretini kişi başı gecelik yaklaşık 200 yen (1,4 dolar) olarak belirledi.



Bazı durumlarda pahalı konaklama tesislerinde ücret 1000 yen ve üzeri olarak belirlendi.