AB, ABD'ye karşı diğer ülkeleri örgütleyebilir

Avrupa Birliği (AB), Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin ardından bloğa ve diğer ABD ticaret ortaklarına yönelik yeni tehditlerin artması üzerine, bu tarifelerden etkilenen diğer ülkelerle temaslarını artırmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu temaslar Kanada ve Japonya gibi ülkelerle potansiyel bir koordinasyonu içerebilir.

