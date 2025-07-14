AB, ABD'ye karşı diğer ülkeleri örgütleyebilir

Avrupa Birliği, ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapmayı planlıyor.

AB, ABD'ye karşı diğer ülkeleri örgütleyebilir

(AB), Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin ardından bloğa ve diğer ticaret ortaklarına yönelik yeni tehditlerin artması üzerine, bu tarifelerden etkilenen diğer ülkelerle temaslarını artırmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu temaslar Kanada ve Japonya gibi ülkelerle potansiyel bir koordinasyonu içerebilir.

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